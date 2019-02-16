Раскритиковавшая болельщиков российская биатлонистка не вышла на гонку

Российская биатлонистка Валерия Васнецова не вышла на гонку преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На старт от сборной России заявились Маргарита Васильева, Ульяна Кайшева и Лейсан Бикташева. Спортсменки не попали в тройку сильнейших. Лучший результат продемонстрировала Кайшева, ставшая 11-й. Победу праздновала немка Дениз Херманн, второй финишировала ее соотечественница Франциска Хильдебранд, третьей — финка Кайса Макаряйнен.

14 февраля Васнецова стала 48-й в спринте, отстав от лидера, норвежки Марты Олсбю, на 2 минуты 40 секунд. Перед выходом на старт спортсменка опубликовала в Instagram-сториз запись, в которой раскритиковала болельщиков. Она предложила недовольным ее выступлениями выйти на гонку вместо нее.

В нынешнем сезоне Кубка мира лучшим результатом 21-летней Васнецовой стало 13-е место в индивидуальной гонке на этапе в словенской Поклюке.

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