Лидер мирового биатлона впервые за последние 11 гонок остался без медали

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе впервые за последние 11 гонок сезона остался за пределами подиума на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Результаты соревнований размещены на сайте Международной федерации биатлона.

В сегодняшнем спринте Бе допустил четыре промаха на стрельбе стоя и занял пятое место. Во всех предыдущих 11 гонках Бе не опускался ниже второго места. Последний раз норвежец не поднимался на пьедестал почета в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Победителем гонки стал другой норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Он прошел дистанцию без промахов. На втором месте расположился француз Симон Дестье (один промах), на третьем – немец Роман Рес (один промах).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 15-е место. Александр Логинов занял лишь 28-е место.

Следующая гонка у мужчин на этапе в США состоится 17 февраля. Она начнется в 0:05 по московскому времени. Спортсмены побегут гонку преследования.

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