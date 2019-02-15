Попавшийся на допинге олимпийский чемпион дал совет Логинову

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев призвал российского биатлониста Александра Логинова не обращать внимание на критику из-за допингового прошлого. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Дементьева, Логинов вызывает недовольство у иностранных коллег из-за высоких результатов. Он отметил, что биатлонист хорошо справляется с давлением и не должен ни перед кем оправдываться. «Слушать [Мартена] Фуркада, каким бы великим он ни был — последнее дело. Опять же, тот никогда не жил в России, он не знает, что это такое», — добавил экс-лыжник.

В 2006 году на Олимпийских играх в Турине Дементьев завоевал золотую медаль в дуатлоне. В 2009 году спортсмен был дисквалифицирован на два года из-за применения допинга.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступили против его возвращения в спорт. В частности, Фуркад обвинял Логинова в том, что он не объяснился перед другими биатлонистами.

В настоящий момент Логинов занимает второе место в личном зачете Кубка мира. Первым идет норвежец Йоханнес Бе, третьим — Фуркад. Следующая личная гонка у мужчин в рамках этапа в Солт-Лейк-Сити состоится 15 февраля — спортсмены побегут спринт.

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