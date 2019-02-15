Лидера мирового биатлона шокировали соревнования в США

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе раскритиковал условия, в которых пройдет восьмой этап Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Его слова приводит NRK.

«На тренировках во время первого круга у меня случился настоящий шок. Это худшая трасса, по которой я когда-либо ехал. На втором круге я почувствовал себя лучше, но первый был просто ужасным», — заявил Бе.

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Биатлонист рассказал, что именно его не устроило. «Во-первых, старт идет прямо в гору. Совсем без равнинных участков. Здесь можно, как мы говорим, "наесться" на всю оставшуюся трассу. На высоте 1700 метров показатели молочной кислоты (источника энергии для мозга и нервной системы — прим. "Ленты.ру") будут на рекордно высоком уровне», — отметил норвежец.

На данный момент Бе является лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона. Он выиграл наибольшее число гонок и имеет в активе 896 баллов. Следом за ним идет россиянин Александр Логинов — 596 баллов.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 14 по 18 февраля. Мужской спринт состоится 15 февраля и начнется в 21:15 по московскому времени.

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