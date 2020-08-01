Россиянам объяснили порядок въезда в Швейцарию

Посольство Швейцарии в Москве объяснило ТАСС порядок въезда в страну из России.

Так, прибывающие в Швейцарию из России граждане будут обязаны пройти десятидневный карантин по месту жительства. «Россия входит в группу стран с высоким риском», — пояснили в посольстве.

Кроме того, страну могут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока будет закрыт.

Ранее стало известно, что с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией. Рейсы Москва — Женева — Москва будут совершаться раз в неделю.

Из-за пандемии коронавируса авиасообщение в мире оказалось практически парализовано. С наступлением эпидемии Россия закрыла границы, но ограничения постепенно снимаются. На данный момент международное авиасообщение возобновлено только с Абхазией, Великобританией, Танзанией и Турцией. Пока об одновременном и полном восстановлении полетов во все страны речь не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться постепенно.