Военные компании из Европы решили отказаться от американских технологий

Европейские компании по производству вооружений решили отказаться от использования американских технологий. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Их не устраивают попытки США контролировать продукцию, созданную с помощью американских технологий, и попытки ограничивать ее экспорт.

Предприятия из Германии и Франции намерены вести собственные разработки и независимо от США создать вертолеты, штурмовые винтовки и новый европейский истребитель.

Ранее сообщалось, что американская компания Remington, являющаяся старейшим в США производителем оружия, подала заявление о банкротстве. Продажи оружия предприятия сократились вдвое по сравнению с 2016 годом, до 437,5 миллиона долларов, даже несмотря на рост спроса на фоне гражданских протестов и беспорядков в США. При этом компания накопила долги в 250 миллионов долларов.