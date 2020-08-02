Советник Зеленского объяснил причину выполнения требований луцкого террориста

Советник главы офиса президента президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил по какой причине глава государства выполнил требования луцкого террориста, захватившего автобус с людьми. Об этом он рассказал в интервью «Стране.ua».

По его словам, это было решение самого Зеленского, которое пришлось принимать из-за «нетрадиционности» Украины. Под этим Подоляк имеет ввиду высокую централизованность системы власти, в которой все упирается в фигуру президента.

«Вся структура власти упирается в одну фамилию. У нас любое маленькое происшествие — пусть Зеленский решит проблему. Вот он и решил», — пояснил он.

21 июля дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в городе Луцк Волынской области. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в интернет публикацию с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Украинский лидер выполнил требования Кривоша и записал соответствующее видео. После этого мужчина отпустил заложников и сдался правоохранителям.