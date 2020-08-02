Прилетевших в Россию пассажиров перестанут помещать в обсерваторы Подмосковья

В Московской области отменяется размещение в обсерваторах пассажиров, прибывших в страну из-за рубежа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подмосковный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«Отменяется содержание в обсерваторах вновь прибывших в РФ лиц», — говорится в сообщении.

Согласно последнему распоряжению, которое опубликовано на сайте регионального правительства, все прибывающие из-за границы россияне должны в течение трех дней со дня приезда разместить результаты теста на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее сообщалось, что для приезжающих в Крым туристов вернули ограничения. Так, санатории полуострова вновь начнут требовать у постояльцев справки об отсутствии коронавируса. Меры приняли из опасений распространения коронавируса в Крыму: ресурсы полуострова не могут обеспечить обсерваторы для туристов и местных жителей.