Россиян предупредили о «заманивании» в Турцию и сокрытии реальной обстановки

Российских туристов предупредили о том, что турфирмы в настоящее время могут «заманивать» отдыхающих в Турцию и скрывать реальную обстановку с распространением коронавируса и условиями пребывания на курортах страны. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В частности, в одном из турагентств журналистку издания заверили, что никакой информации о запретах, к примеру, в системе «шведский стол» или хаммамах и бассейнах, нет. «Не волнуйтесь, на деле нет почти никаких ограничений! Ну разве что шезлонги на пляже теперь подальше друг от друга стоят», — ответили в компании.

Также там заявили об отсутствии данных о помещении в обсерватор за счет отдыхающего (от 50 до 100 евро в сутки) в случае заражения и посоветовали оформлять расширенную медицинскую страховку на большую сумму. «И поторопитесь, цены сейчас меняются очень быстро! И не в сторону удешевления, как вы понимаете!» — заключил собеседник газеты.

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При этом еще одна представительница турфирмы отметила, что, несмотря на то, что «народ дорвался», пока «прецедентов еще нет» и рано судить о тех или иных рисках для российских туристов в Турции. «Если кому-то действительно доведется провести две недели в турецком обсерваторе за свой счет, то, думаю, ажиотаж на Турцию скоро поутихнет», — заявила она.

29 июля глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране допускается введение новых ограничительных мер из-за роста случаев коронавируса в центральных и восточных районах. По его словам, число выявленных заражений COVID-19 в стране увеличилось за последние сутки на 963, умерли 15 больных.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться.

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