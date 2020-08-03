Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ вместе с учениками учительницы

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева, которая решила провести эксперимент и сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вместе с учениками, получила 100 баллов. О ее результатах сообщает «Московский комсомолец».

Ранее Юмашева заявила, что экзамен оказался сложнее, чем она ожидала. «Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно!» — говорила она.

По словам другой красноярской учительницы химии Елены Молчановой, ЕГЭ не должен быть простым, потому что это не просто контрольная работа, а вступительное испытание в вузы. «Если выпускник мотивирован на поступление в специализированный вуз, то и знания у него должны быть соответствующего уровня», — подчеркнула она. «Московский комсомолец» отмечает, что этот педагог уже четвертый год выпускает больше всего стобальников в городе, по сравнению с другими учителями.

Ранее россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии в связи с повышенной сложностью заданий. Автор одной из петиций, инженер-химик-технолог, отметил, что задания 2020 года рассчитаны на профессионалов, а не на выпускников. Создатель другой петиции также отметила, что задания были в три-четыре раза сложнее тех, что предлагались для проработки на сайтах по подготовке к экзамену. Многие дети, по ее словам, видели такие задания впервые.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.