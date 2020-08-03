Турецкие F-16 подлетели к Еревану на расстояние воздушного удара

Турецкие истребители F-16 подлетели к столице Армении на расстояние воздушного удара. Об этом сообщает портал avia.pro.

Не менее двух боевых машин подлетели максимально близко к границе Армении и развернулись, когда расстояние до Еревана составляло 56 километров. По информации портала, тем самым они могли отработать нанесение удара по столице Армении: такой маневр позволяет нанести удар вооружением, которое стоит на вооружении ВВС Турции.

После этого рядом с границей Армении были замечены вертолеты ВВС Азербайджана и Турции.

28 июля военнослужащие Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях, в том числе на границе с Арменией. Широкомасштабные тактические и летно-тактические действия с боевыми стрельбами стартовали 29 июля и продлятся до 10 августа в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами. В учениях задействуют бронетехнику, артиллерийские установки, боевые и транспортные вертолеты ВВС, силы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитно-ракетные подразделения армий Азербайджана и Турции.