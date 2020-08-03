В Бразилии перехватили два самолета с кокаином

Военно-воздушные силы Бразилии перехватили два самолета с тонной кокаина. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Две операции по перехвату самолетов прошли неподалеку от города Кампу-Гранди у границы с Боливией. ВВС подняли в воздух четыре истребителя Super Tucano A-29 и вертолет FAB E-99. После этого преступники были вынуждены посадить суда на землю.
На борту первого самолета обнаружили 450 килограммов кокаина, на борту второго — 700 килограммов. Полицейские арестовали пилота первого судна, однако второй успел сбежать: сейчас его разыскивают. Предполагается, что наркотики пытались ввезти из Боливии.
1 августа полиция в Папуа — Новой Гвинее изъяла кокаин на сумму 86 миллионов долларов, который, по их мнению, предназначался для Австралии. Комиссар местной полиции Дэвид Мэннинг заявил, что на борту самолета находилось 750 килограммов кокаина.