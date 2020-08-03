В США назвали условие для снятия санкций с России

В санкциях США против России не будет необходимости, если Российская Федерация будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером Соединенным Штатам и Европе. Об этом написал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в своей статье для The Washington Post.

По его словам, президент США Дональд Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией. Он отметил, что ни один президент со времен Рональда Рейгана не решался на подобные шаги.

О'Брайен также считает, что, если Россия станет партерном США, то двусторонняя торговля между нашими странами расцветет. Советник президента добавил, что от новых отношений между двумя странами могли бы получить выгоду не только они сами, но и весь мир.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника вашингтонской администрации высокого ранга сообщило, что Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией. Так, президент США не хочет, чтобы Россия обращалась с ним грубо. Как описал собеседник издания, лица, утверждающие, что у главы государства есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США и знает историю американо-российских отношений.