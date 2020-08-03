США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами

Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России). Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, если Россия действительно предпринимала злонамеренные действия против американских солдат в Афганистане, то тогда ей придется ответить за свои действия. Он подчеркнул, что в России уже знают это на своем опыте. При этом О'Брайен отметил, что общественность может никогда и не узнает, какую именно цену заплатила Россия за свои решения.

Ранее Пентагон опроверг сообщения о сговоре российской разведки с афганскими боевиками. Представитель ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Министерство обороны не нашло никаких свидетельств существования программы вознаграждения за убийство американцев.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорится в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.