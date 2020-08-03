Захват террориста в Киеве попал на видео

Задержание террориста Сухроба Каримова, захватившего отделение банка в бизнес-центре в Киеве, попало на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

На записи видно, как Каримов, сидя на стуле возле стола, разговаривает с женщиной, после чего к нему подбегают двое мужчин.

Ранее сообщалось, что Каримов общался с журналистом телеканала ZiK. Силовики перехватили шнур, который вел от его ноги к рюкзаку, где, по словам террориста, находилось взрывное устройство. Бомба не взорвалась, никто не пострадал.

Каримов пригрозил взорвать бомбу в помещении банка в бизнес-центре «Леонардо». Сотрудники кредитной организации покинули здание, на месте остался только руководитель отделения. Полиция вступила в переговоры с террористом. Он потребовал выход в прямой эфире телеканалов и 40 тысяч гривен. Выяснилось, что Каримому 32 года, он родился в Узбекистане.