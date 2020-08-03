Стало известно требование захватившего киевский банк террориста

Террорист, захвативший в заложники начальника отделения банка в киевском бизнес-центре «Леонардо», потребовал обеспечить ему прямой эфир, передает «Страна.ua».

Журналист Богдан Аминов сообщил в соцсетях, что ему стало известно от источников в полиции, что силовики обсуждают, возможно ли это организовать, и ведут переговоры с телеканалами.

За ограждение к бизнес-центру пропустили журналистов «112», «Наш» и ZiK. Полицейские объяснили, что это было сделано по распоряжению руководителя операции.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина пригрозил взорвать бомбу в помещении банка. Сотрудники кредитной организации покинули здание, на месте по собственному желанию остался руководитель отделения. Полиция ведет переговоры с террористом.

Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние недели. 23 июля полиция в Полтаве пыталась задержать за угон автомобиля ранее судимого Романа Скрипника. Он достал гранату и взял в заложники оперативника. В ходе переговоров ему предоставили автомобиль, а начальник местного департамента угрозыска обменял себя на захваченного рядового сотрудника. Скрипник вместе с заложником поехал в сторону Киева, по пути бросил машину и убежал в лес. Его искали несколько дней и застрелили 1 августа.

21 июля дважды судимый Максим Кривош захватил пассажирский автобус в Луцке. Он потребовал, чтобы украинские власти назвали себя террористами в законе, а президент Владимир Зеленский прорекламировал фильм «Земляне». Глава государства записал соответствующее видео, позвонил Кривошу, после чего тот отпустил заложников и сдался.