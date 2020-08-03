Спецслужбы задержали захватившего киевский банк террориста

Спецназ подразделения «Альфа» Службы безопасности Украины задержал захватившего отделение банка в центре Киева Сухроба Каримова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что террорист захвачен живым, взрыва бомбы не произошло.

Задержание произошло во время разговора Каримова с журналистом телеканала ZiK. Силовики обезвредили террориста и перехватили шнур, который вел от его ноги к рюкзаку, где, по его словам, находилось взрывное устройство.

Сухроб Каримов пригрозил взорвать бомбу в помещении банка. Сотрудники кредитной организации покинули здание, на месте по собственному желанию остался руководитель отделения. Террорист потребовал 40 тысяч гривен и обеспечить ему выступление в прямом эфире телеканалов.