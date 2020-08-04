Российский полицейский возил задержанного школьника в багажнике

В Кирове полицейские возили задержанного 15-летнего школьника в багажнике автомобиля. Об этом во вторник, 4 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Задержанию предшествовал конфликт подростка с одним из оперативников в подъезде дома на Ленинградской улице. Причины конфликта не сообщаются, но известно, что российский полицейский вызвал на помощь подкрепление. Школьника скрутили и засунули в багажник машины, после чего повезли в отделение полиции.

Уже в отделе учащийся сообщил другим сотрудникам, что его везли в багажнике и что он думал, будто его похитили. Школьник рассказал о том, что в результате поездки получил ушибы.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

11 февраля сообщалось, что Вольский районный суд Саратовской области вынес приговор двум полицейским, которые до смерти забили задержанного на городском кладбище.