Забивших до смерти россиянина на кладбище полицейских посадили на 10 лет

Вольский районный суд Саратовской области вынес приговор двум полицейским, которые до смерти забили задержанного на городском кладбище. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает ТАСС.

Бывший сотрудник патрульно-постовой службы Юрий Граблин приговорен к 10 годам в колонии строгого режима, его коллега Александр Гудков — к 10,5 годам.

В сентября 2019 года полицейские Граблин и Гудков задержали на улице местного жителя Романа Малышева, который находился в нетрезвом состоянии. В служебном автомобиле между сотрудниками ППС и задержанным произошел конфликт. Тогда стражи порядка вывезли задержанного на кладбище, чтобы проучить.

По данным следствия, полицейские нанесли Малышеву около 20 ударов руками и ногами, после чего бросили избитого умирать. Мужчина скончался от многочисленных травм груди, перелома ребер, разрыва легкого и массивной кровопотери.

В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Граблин полностью признал свою вину, Гудков сначала написал явку с повинной, но позже отказался от нее.

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