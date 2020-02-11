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Забивших до смерти россиянина на кладбище полицейских посадили на 10 лет

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Вольский районный суд Саратовской области вынес приговор двум полицейским, которые до смерти забили задержанного на городском кладбище. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает ТАСС.

Бывший сотрудник патрульно-постовой службы Юрий Граблин приговорен к 10 годам в колонии строгого режима, его коллега Александр Гудков — к 10,5 годам.

В сентября 2019 года полицейские Граблин и Гудков задержали на улице местного жителя Романа Малышева, который находился в нетрезвом состоянии. В служебном автомобиле между сотрудниками ППС и задержанным произошел конфликт. Тогда стражи порядка вывезли задержанного на кладбище, чтобы проучить.

По данным следствия, полицейские нанесли Малышеву около 20 ударов руками и ногами, после чего бросили избитого умирать. Мужчина скончался от многочисленных травм груди, перелома ребер, разрыва легкого и массивной кровопотери.

В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Граблин полностью признал свою вину, Гудков сначала написал явку с повинной, но позже отказался от нее.

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