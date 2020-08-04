Пара приехала отдохнуть на пляж и лишилась автомобиля из-за прилива

Автомобиль семейной пары в английском графстве Сомерсет застрял на пляже и утонул в морских волнах из-за прилива. Об этом сообщает издание Somerset Live.

В понедельник, 3 августа, семейная пара приехала на пляж. Водитель хотел подъехать поближе к воде. Когда его жена сказала, что пора остановиться, передние колеса автомобиля закопались в мягкий песок, и машина застряла. В это же время начался прилив, и к транспортному средству хлынул поток воды.

«Прилив в этой местности быстрый, и несмотря на помощь очевидцев, которые пытались вытолкнуть машину, прежде чем холодная вода добралась до колес, автомобиль не сдвинулся с места. Вода продолжала быстро прибывать, пока автомобиль полностью не погрузился в воду», — сообщили представители местной береговой охраны в Facebook.

Когда на место прибыли спасатели, видна была только крыша автомобиля. Сотрудники береговой охраны убедились, что угрозы людям нет, и связались со своим руководством и с владельцами машины по поводу ее извлечения. «Во время прилива безопасно подобраться к транспортному средству нельзя. Это означает, что для владельцев машины поездка на пляж обойдется дорого. Это еще раз показывает, как важно соблюдать правила безопасности на пляже», — рассказали в береговой охране. Там отметили, что подобные случаи происходят ежегодно.

Ранее сообщалось, что житель английского графства Кент снял на видео отчаянные попытки мужчины спасти унесенный в море автомобиль. Владелец машины пробирался через волны по пояс в воде, чтобы спасти свое транспортное средство.