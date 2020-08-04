В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции в Telegram.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в российской столице скончались 4 510 человек с коронавирусом.

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны пандемии коронавируса. «Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет», — объяснил градоначальник.