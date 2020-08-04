Ким Кардашьян решила сохранить брак с Канье Уэстом ради детей

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян решила сохранить брак с мужем, рэпером Канье Уэстом после его нервного срыва. Об этом сообщает People.

По информации издания, телезвезда была в ярости после скандальных заявлений мужа и сказала ему, что их брак закончен. Однако источники из окружения пары сообщают, что Кардашьян готова предпринять попытки сохранения брака ради детей: Норт (North), Сейнта (Saint), Чикаго (Chicago) и Псалма (Psalm).

«Перед поездкой она была готова расторгнуть брак, но Канье прислушался к ее переживаниям и дал ей несколько обещаний», — высказались собеседники портала и добавили, что звезда не намерена разводиться с Уэстом, поэтому старается делать все, чтобы исключить этот риск.

Кроме того, Кардашьян хочет, чтобы Уэст получил необходимую медицинскую помощь для улучшения его психического состояния, но он отказывается принимать ее. «Вся ситуация очень сложна. После поездки Ким в штат Вайоминг они стали больше разговаривать, ей удалось достучаться до него», — подчеркнули источники.

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В июле Канье Уэст объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. При этом друзья музыканта заявили, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.

Вскоре, 20 июля, исполнитель провел встречу с избирателями в рамках предвыборной кампании в Южной Каролине. Во время мероприятия он рассказал публике о том, что уговаривал свою супругу Ким Кардашьян сделать аборт, поскольку был не готов стать отцом.

После проведенной встречи Уэст также написал в Twitter, что хотел развестись Ким Кардашьян, а также оскорбил свою тещу Крис Дженнер и объявил о выходе нового альбома.