Обезьяна пять дней не выпускала из объятий погибшего детеныша и попала на видео

Обезьяна в индийском городе Кендуджхар, штат Одиша (Орисса), несколько дней металась по дороге, прижимая к себе тело погибшего детеныша. На видео с животным обратила внимание телекомпания Kalinga TV.

На ставшей вирусной видеозаписи видна обезьяна, которая прижимает к себе мертвого детеныша. По словам местных жителей, он погиб под колесами автомобиля.

Очевидцы рассказали, что мать не выпускала умершего детеныша из объятий по меньшей мере пять дней.

Ранее сообщалось, что обезьяна в национальном парке в провинции Прачинбури, Таиланд, тщетно пыталась оживить своего детеныша, которого сбила машина. Представитель национального парка пояснил, что за время карантина обезьяны привыкли перемещаться по опустевшим дорогам.