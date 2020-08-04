Парализованного россиянина с опухолью мозга оставили умирать в общежитии

В Волгограде парализованного 64-летнего пенсионера Анатолия Сазонова с опухолью мозга оставили умирать в общежитии. Ему помогают соседи. Об этом рассказала местная жительница Ирина Паламар, передает издание V1.RU.

По словам Паламар, у Сазонова отнялась рука, частично парализовано лицо, он с трудом разговаривает, не может нормально пить и совсем не может есть. Соседи обращались в комитет здравоохранения Волгоградской области и к губернатору, но помощь Сазонову так и не оказали. Согласно выписке из больницы, у пенсионера диагностировали «объемные образования правой лобной доли, левой таламической области, объемное образование в области левого глазного яблока». Там также указано, что оперативное лечение нецелесообразно, так как головной мозг сильно поражен.

Паламар рассказала, что к ним приходила участковый врач и выписала лекарства, но Сазонова не отправили в больницу или хоспис, хотя он получает пенсию и может жить в медучреждении на эти деньги. Скорая помощь дважды забирала его в больницу, но возвращала в общежитие, а на третий раз врачи его никуда не повезли, рассказала Паламар.

После отказа Сазонову в госпитализации Паламар обратилась в организацию социального обслуживания населения «Опора», но соцработница, по словам Ирины, сказала, что будет приходить только два раза в неделю, и забрала у пенсионера 1000 рублей, хотя он должен был только 130 рублей за мусорные пакеты. Паламар утверждает, что соцработница кричала на Сазонова, а потом сказала руководству, что он употребляет алкоголь и неадекватно себя ведет. После этого к пенсионеру никто не приходил.

Заместитель директора «Опоры» Ирина Ануфриева рассказала, что к пенсионеру приходил социальный работник, купил продукты и убрался в комнате. По ее словам, были какие-то проблемы с соседкой, которая якобы злоупотребляет алкоголем. Ануфриева добавила, что пенсионера оформляют, но договор пока не заключен, соцработник к нему не прикреплен. До заключения договора помощь будет оказываться только в виде разовых услуг.

В пресс-службе администрации Волгоградской области пообещали разобраться в ситуации и прокомментировать ее в течение дня.