В России впервые за 10 лет расширят перечень жизненно важных препаратов

Перечень стратегически значимых и жизненно важных препаратов, которые должны производиться в России, расширят впервые за 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, на данный момент перечень включает 57 позиций, в новый список войдут 217 позиций.
В апреле сообщалось, что россияне с редкими болезнями столкнулись с нехваткой необходимых лекарств, которые Минздрав внес в список препаратов для лечения коронавируса и осложнений от него. Сложности возникли у пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой, а также системной склеродермией. Необходимый им препарат «Плаквенил» пропал из аптек после рекомендации Минздрава для лечения коронавируса — его централизованно выкупило государство.
В июне Верховный суд России закрепил право детей-инвалидов на бесплатное получение всех лекарств по рецептам, в том числе и препаратов, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).