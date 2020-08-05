В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов подтвердилась пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4534 человека.

За все время в Москве выявлено более 244 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 184 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 866,6 тысяч случаев COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в столице еще несколько месяцев.