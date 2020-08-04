В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в российской столице скончался 4521 человек с коронавирусом.

В России за последние сутки выявили 5159 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Выздоровели за последние сутки 7878 человек. По состоянию на 4 августа суточное число выписанных пациентов превышает число заразившихся на 35 процентов. В общей сложности всего с начала пандемии в России заразились 861 423 человека, из них 661 471 вылечился и 14 351 умер.