Унесенный в море ребенок выжил благодаря совету из фильма

Вблизи английского города Скарборо, графство Норт-Йоркшир, унесенный в море ребенок выжил благодаря совету из документального фильма. Как сообщает издание Daily Mail, мальчик лег на спину и звал на помощь.

10-летнего Равираджа Саини унесло в море 31 июля. Спасательная служба нашла его примерно через час. Все это время мальчик следовал инструкциям из документального шоу от «Би-би-си» Saving Lives at Sea («Спасение жизней в море»): он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги в сторону и громко звал на помощь.

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«Мы были поражены, как ему удалось сохранить спокойствие и следовать рекомендациям по безопасности в таких жутких и пугающих обстоятельствах», — восхитился рулевой спасательной станции Ли Мартон. — Если бы он повел себя иначе, все могло закончиться совсем по-другому».

Спасатели доставили Саини на берег и передали родителям. Затем его отправили на обследование в больницу.

«Если вы когда-нибудь попадете в подобную ситуацию, ни в коем случае не отчаивайтесь, будьте сильными и верьте в себя, — отметил Саини. — Еще хочу поблагодарить людей, которые спасли меня. Они — мои герои».

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик из Англии спас женщину-каякера, которая попала в сильное течение и против воли оказалась в открытом море. Ребенок узнал, что она терпит бедствие, прыгнул в свою лодку и отправился на помощь.



