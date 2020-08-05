Зеленского обвинили в политической коррупции

Генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель обвинил президента страны Владимира Зеленского в политической коррупции. Об этом сообщают «Українськi Новини».

К таким выводам он пришел из-за обсуждения главой государства возможных предвыборных уголовных дел с депутатом Верховной Рады Александром Дубинским. Кошель призвал власти и правоохранительные органы отказаться от практики возбуждения уголовных производств накануне избирательной кампании.

«Это напоминает мне скорее позднего Виктора Януковича. Налицо все признаки использования административного ресурса или политической коррупции», — подчеркнул он. Кошель считает, что ситуация имеет «неприятные риски», так как на нее могут обратить внимание международные организации.

Инцидент, о котором говорит Кошель, касался обсуждения Зеленским и Дубинским использования уголовных дел против окружения действующего столичного мэра Виталия Кличко в борьбе за эту должность.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября 2020 года. Согласно майскому опросу Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», за Кличко готовы проголосовать 40 процентов киевлян.