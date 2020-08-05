Лучший боец UFC сохранил титул чемпиона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что лучший боец организации Джон Джонс пока сохраняет пояс чемпиона в полутяжелом весе, несмотря на отказ от титула. Его слова приводит MMA Fighting.

Уайт заявил, что пока не намерен лишать Джонса титула и проводить бой за вакантный пояс. При этом пока нет ясности относительно будущего бойца в организации.

Джонс вступил в конфликт с UFC из-за разногласий относительно размеров гонораров за поединки. В итоге сам боец публично отрекся от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Джонс занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он обходит действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В активе американца 26 побед при двух поражениях в MMA.