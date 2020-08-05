В Забайкалье запретили принимать некачественно отремонтированные дороги

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил принимать некачественно отремонтированные дороги и поручил штрафовать подрядчиков. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Осипов проинспектировал ход ремонта дорог по улицам Гончарова, Верхнеудинская, Шилова, Таежная, а также улично-дорожной сети перекрестка улиц Костюшко-Григоровича и Журавлева. «Я поручил, чтобы к тем подрядчикам, которые не соблюдают качество дорожных работ, применялись все возможные штрафные санкции и виды ответственности. Принимать городским властям некачественные работы запрещаю. Задача городского заказчика – принять объекты, которые будут служить годами», — сказал глава региона.

Забайкальский край в 2020 году получит дополнительно 223 миллиона рублей на восстановление дорожного хозяйства по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта. В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.