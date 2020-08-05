В Петербурге пройдет фестиваль корейского кино

В Санкт-Петербурге впервые пройдет бесконтактный фестиваль корейского кино. Он состоится с 14 по 16 августа в автомобильном кинотеатре «Кинолахта», но также можно посмотреть фильмы и онлайн. Об этом в среду, 5 августа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторами стали платформа STAY и кинопрокатная компания «ПРОвзгляд». После показа кинолент эксперты будут обсуждать работы корейских режиссеров, также будут включены в мероприятия диджей-сеты. На протяжении трех дней мероприятия будут начинаться в 18:00 вечера.

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В программе участвуют такие фильмы, как «Пылающий» режиссера Ли Чхан Дон, работа Чхве Гук-хи «Дефолт» и кинолента «Поезд в Пусан» от Ен Сан Хо. Фестиваль приурочен к премьере второй части «Поезд в Пусан 2: Полуостров», запланированной в российском прокате с 20 августа 2020-го.

«За последние несколько лет наша компания по совокупности выпущенных корейских релизов стала своеобразным его амбассадором в России. Мы очень горды этим обстоятельством, а увенчанные Каннской веткой и Оскарами «Паразиты» — это свидетельство того, что мир по-новому рассмотрел масштаб национальной кинематографии Кореи», — рассказала директор по закупкам ПРОвзгляд Татьяна Долженко.

В феврале южнокорейский режиссер Пон Джун-Хо, чья лента «Паразиты» завоевала четыре статуэтки в главных номинациях «Оскара», порассуждал о причинах успеха своего фильма. Он также отметил, что картина «Паразиты» вызвала больший резонанс, чем его лента 2017-го года «Окча», в которой снялись такие звезды, как Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол и Пол Дано.