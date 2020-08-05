В избиении украинской модели в Турции заподозрили ее бойфренда

В избиении украинской модели Дарьи Кирилюк в Турции заподозрили ее бойфренда. Об этом сообщает Hürriyet.

По данным турецкого портала, в деле появился свидетель, который обратился в полицию и заявил, что проживает в доме напротив того, который арендовали модель с ее молодым человеком, бизнесменом Бараном Гюнешем (Baran Güneş), и в тот вечер «слышал из окон крики и ругательства».

«Я увидел, что избивают девушку. Через некоторое время она вышла из дома и попыталась скрыться. Я подошел к ней, и она сказала, что у нее с молодым человеком произошла драка. Я позвонил в полицию», — рассказал он.

В то же время сама модель отрицает причастность бойфренда к произошедшему и настаивает на том, что ее избили охранники пляжного клуба Momo, пишет «Страна.ua». «Сначала они избили меня и моего парня, а потом говорят, что он избил меня. Мой парень помогал мне во время приступа панической атаки», — цитирует издание девушку. Друзья пары в беседе с порталом отметили, что бизнесмен «никогда не поднимал руку на Дарью» и его просто «хотят выставить виноватым».

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Ранее в сети появилось видео драки на курорте Чешме, во время которой пострадала Кирилюк. На кадрах, снятых на камеру наблюдения, видна потасовка с участием нескольких человек. При этом указывается, что избить украинку мог ее молодой человек.

До этого сообщалось, что Кирилюк обвинила службу безопасности пляжа в Чешме в нападении на нее, ее возлюбленного и их друзей. Девушка отметила, что охранники били их по лицу, причины произошедшего она не раскрыла. В свою очередь, владелец пляжа Momo Бурак Башер обвинил девушку в клевете и отметил, что готов судиться с ней. Он также заявил, что инцидент произошел за пределами пляжа и «не имеет отношения к его сотрудникам».