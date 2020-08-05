Лукашенко объяснил основу и суть политики по-белорусски

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в чем заключается основа и суть политики по-белорусски. Фрагмент его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал Пул Первого.

Лукашенко заявил, что основой белорусской политики всегда будет являться справедливость, так как всех вещей в законе прописать невозможно.

«Если я вижу, что что-то несправедливо, для меня это неприемлемо. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Белоруссию, то это сразу все», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко в послании народу и парламенту заявил, что сегодня миллионы людей в постсоветских республиках смотрят на «многострадальную Белоруссию» и задаются вопросом: смогут ли белорусы «выдержать в гибридной схватке».

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых Минск назвал участниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера и обвинил в подготовке массовых беспорядков. Белорусские власти утверждают, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций.