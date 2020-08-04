Лукашенко посетовал на невозможность называть оппонентов «шлюхами и проститутками»

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, государству никогда не выиграть битву в интернете. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна на YouTube.

Он посетовал на то, что уровень этой битвы «желтый» и государство не может до него опуститься. «Мы — государство. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите, обзывать всех шлюхами и проститутками, тех, кто нам не нравится», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко обвинил оппозицию в желании распилить и «прихватизировать» госсобственность в результате реформ. По его словам, у Белоруссии уже был опыт приватизаций, когда предприятия оказались в руках «дельцов, сидящих за границей и не имеющих никакой ответственности». Лукашенко подчеркнул, что государство должно остаться социальным, так как это заложено в генетический код белорусов.