Занимавшийся делами о шпионаже и госизмене генерал ФСБ ушел в отставку

Начальник следственного управления (СУ) ФСБ генерал-лейтенант 59-летний Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, офицера вызвали на службу из очередного отпуска, чтобы оформить отставку. Шишова будет замещать его первый заместитель Василий Петухов, он подписывает ходатайства адвокатов, направленные на имя начальника СУ ФСБ, с середины прошлого месяца.

Очевидных причин для отставки главы следственного управления не было: на внутренних совещаниях деятельность подразделения публичной критике не подвергалась. Следствие ФСБ, занимающееся, в основном, делами о шпионаже и госизмене, отмечает мизерный процент возврата на доследование и оправдательных приговоров. Вероятной подоплекой для смены Шишова на должности могли стать коррупционные скандалы. Среди них, арест двух следователей ФСБ за вымогательство взятки в биткоинах на сумму один миллион долларов у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова.

Также претензии к работе СУ могли быть вызваны неудачей с привлечением к уголовной ответственности за взятки следователя по особо важным делам Следственного комитета России Руслана Миниахметова. Его задержали сотрудники ФСБ, на основании материалов спецслужб против него было возбуждено уголовное дело самим председателем СКР Александром Бастрыкиным. Однако в Генпрокуратуре сочли это незаконным и отменили постановление о возбуждении дела.

Михаил Шишов после учебы в Саратовском юридическом институте начал служить в органах безопасности с 1988 года. В 50 лет он был назначен на генеральскую должность начальника управления ФСБ по Курской области. Затем его перевели в Москву на пост главы СУ ФСБ. Шишов мог оставаться на своей должности, как минимум, до 60 лет, а потом его служба могла продлеваться ежегодными контрактами.

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