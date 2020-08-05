Раскрыта причина массового вымирания животных

Сотни умерших в северной части Ботсваны слонов, вероятно, погибли от природных токсинов. Об этом сообщает Agence France Press (AFP) со ссылкой на местных зоозащитников.

Предварительные тесты, проведенные учеными разных стран, показали, что причиной массового вымирания животных стали натуральные токсины. Руководитель отдела Дикой природы и парков Ботсваны Сирил Таоло (Cyril Taolo) заявил, что окончательное заключение еще не вынесено, однако есть научное обоснование того, что некоторые бактерии могут естественно вырабатывать токсины при нахождении в стоячей воде.

Ранее специалисты считали, что причиной смерти слонов могли стать действия браконьеров или сибирская язва. Однако эти версии были исключены. Подозрения в отравлении животных цианидом, который часто используют местные охотники, были сняты по той причине, что тела умерших представителей дикой природы остались нетронутыми. Согласно раскрытым данным тестов, версию об отравлении сибирской язвой тоже отклонили.

Мертвые слоны в парке Ботсваны Фото: Reuters

По данным AFP, в Ботсване насчитывается самая большая популяция слонов в мире, численность животных составляет около 130 тысяч. По информации правительства, в результате последней природоохранной катастрофы погиб 281 слон, независимые эксперты считают, что число умерших животных перевалило за 350 единиц.

Ранее эксперты заявили, что считают наиболее вероятной причиной смерти толстокожих животных неизвестный патоген. Информация о гибели сотен слонов в северной части Ботсваны появилась в начале июля. Порядка 70 процентов смертей были сосредоточены вокруг водяных лунок.