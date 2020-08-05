«Спартак» высмеяли за представление нового игрока в TikTok

Московский «Спартак» высмеяли после анонса трансфера полузащитника Остона Урунова в TikTok. Ролик доступен в официальном аккаунте красно-белых.

«Мы делаем красиво», — гласит запись под публикацией. На видео с представлением нового игрока отреагировали в «Локомотиве». Железнодорожники в Twitter разместили фрагмент из видео, где другой ролик обсуждают члены тренерского штаба Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

«Тиктокеры», — говорит Пашинин. «Кто? Пойдем лучше к сезону готовиться», — отвечает Лоськов. «У нас еще Лига чемпионов, вообще-то», — подмечает его коллега.

19-летний Урунов перешел в московский клуб из «Уфы» 5 августа. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги он провел десять матчей и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за ташкентский «Локомотив».

Кроме того, сообщалось, что «Спартак» нацелился на покупку полузащитника английского «Лестера» Адриена Силвы. Подробности возможной сделки не раскрываются.