Белоруссия отчиталась о подготовке к визиту Зеленского

Власти Белоруссии отчитались о подготовке к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Белорусский посол в Киеве Игорь Сокол встретился с украинским вице-премьером Алексеем Резниковым, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.

Посольство заявило, что в ходе конструктивного диалога стороны обсудили подготовку к официальному визиту Зеленского в Белоруссию и третьему Форуму регионов двух стран. Они также подчеркнули намерение разработать весомый пакет договоренностей «по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий».

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Лукашенко в июне через посла пригласил Зеленского в Белоруссию и передал ему в подарок вышиванку. Презент был ответным: до этого Зеленский с супругой отправили украинские вышиванки лидерам ряда стран, в том числе Белоруссии. Лукашенко приложил к своему подарку письмо, в котором отметил, что белорусы и украинцы «исторически стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие».

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. 29 июля в стране задержали 33 россиянина, которых назвали участниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, прибывшими в Белоруссию для организации массовых беспорядков в преддверии голосования. Киев заявил, что потребует экстрадиции задержанных, у которых есть украинское гражданство. Белорусский МИД попросил Украину проверить бойцов ЧВК Вагнера на причастность к совершению преступлений во время войны в Донбассе.