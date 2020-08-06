В России подготовили новые требования к автомобильной аптечке

Минздрав России подготовил новые требования к автомобильной аптечке. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В состав аптечки предлагается добавить две медицинские трехслойные маски с резинками или завязками, которые могут пригодиться при оказании первой помощи. Также предлагается увеличить количество пар перчаток до двух, чтобы при оказании помощи снизился риск заражения инфекционными заболеваниями, которые передаются через биологические жидкости.

В набор предлагается добавить упаковку стерильных салфеток и большие нестерильные бинты вместо малых и стерильных бинтов, стерильного перевязочного пакета и бактерицидного лейкопластыря. В Минздраве это объяснили тем, что маленькие бинты не имеют смысла при первой помощи пострадавшим в ДТП, потому что используются при незначительных травмах, но при этом затрудняют поиски бинтов нужного размера в экстренной ситуации.

Рулонный лейкопластырь шириной в сантиметр (1х250) предлагается заменить на двухсантиметровый и более длинный (2х500), что позволит более эффективно закреплять повязки.

30 июля сообщалось, что Минздрав работает над изменением правил медосвидетельствования водителей, они будут готовы к концу года. Согласно новому порядку медосвидетельствования, если во время прохождения осмотра нарколог обнаружит симптомы алкоголизма или наркомании, водителю надо будет сдать дополнительный анализ.