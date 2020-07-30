Минздрав изменит правила медосмотра водителей

В Минздраве работают над изменением правил медосвидетельствования для водителей, они будут готовы к концу года, рассказал РИА Новости замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, различные ведомства согласовали позицию по основным принципам внедрения новых норм, прописанных в готовом проекте Минздрава. «Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — сказал чиновник.

Он отметил, что власти ставят перед собой цель сбалансировать процесс медосмотра. Новый порядок должен позволить выявлять людей с зависимостями, при этом необходимо обеспечить регионы доступом к современным медицинским методикам.

Согласно новому порядку медосвидетельствования, если во время прохождения осмотра нарколог обнаружит симптомы алкоголизма или наркомании, автомобилиста обяжут сдать дополнительный анализ.

Предполагалось, что правила вступят в силу 1 июля, однако в Минздраве перенесли их введение на 1 января 2021 года.