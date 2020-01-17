Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на форуме «Здоровая Москва», передает РИА Новости.

«В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», — сказал он, подчеркнув, что реализация приказа намечена на июль.

Кроме того, Брюн отметил, что «обследование водителей будет, это совершенно точно», передает ТАСС. Какие механизмы и инструменты начнут действовать после введения нового порядка медосмотра, нарколог не уточнил.

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20 ноября стало известно о разработке законопроекта, ужесточающего правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно документу, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Вступить в силу новый порядок должен был 22 ноября 2019 года.

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз.

Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно и с умом. 21 ноября Минздрав принял решение отложить вступление приказа в силу.

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