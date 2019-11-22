Генпрокуратура назвала ошибкой новый порядок медосмотра для водителей

Вводя новые правила освидетельствования автомобилистов, Минздрав допустил ошибку. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, передает ТАСС.

Буксман заявил, что из-за пробела в законодательстве, МВД не получает данные о тех, кто состоит на учете у нарколога. Из-за этого ведомство не может отследить наркоманов и алкоголиков, претендующих на получение прав.

Он добавил, что Генпрокуратура не раз обращалась к причастным ведомствам с просьбой выработать комплексное решение. «Как видите, Минздрав нашел такой способ — необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена», — отметил замгенпрокурора.

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20 ноября стало известно, что в России разрабатывается законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно ему, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

21 ноября замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что Минздрав принял решение отложить вступление приказа в силу. По его словам, планируется дополнительно проанализировать методы, которые используются для медосвидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность.

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