Россия
 
Последние новости
ФСБ задержала планировавших госпереворот террористов
Пришедшие из Китая в Россию африканцы обморозили руки и ноги
Железный прут пронзил строителя от таза до сердца
Уволенный тренер «Тоттенхэма» оставил прощальное послание игрокам
Старый комикс Marvel продали за 1,2 миллиона долларов
Названы худшие подарки для нелюбимых родственников
Объявлена дата большой пресс-конференции Путина
Россияне толпой ринулись за вещами от дизайнера Louis Vuitton и попали на видео
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Новости партнеров

Генпрокуратура назвала ошибкой новый порядок медосмотра для водителей

Перейти в «Мою Ленту»

Вводя новые правила освидетельствования автомобилистов, Минздрав допустил ошибку. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, передает ТАСС.

Буксман заявил, что из-за пробела в законодательстве, МВД не получает данные о тех, кто состоит на учете у нарколога. Из-за этого ведомство не может отследить наркоманов и алкоголиков, претендующих на получение прав.

Он добавил, что Генпрокуратура не раз обращалась к причастным ведомствам с просьбой выработать комплексное решение. «Как видите, Минздрав нашел такой способ — необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена», — отметил замгенпрокурора.

20 ноября стало известно, что в России разрабатывается законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно ему, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

21 ноября замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что Минздрав принял решение отложить вступление приказа в силу. По его словам, планируется дополнительно проанализировать методы, которые используются для медосвидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Стало известно о наказании одобрившей порядок проверок водителей чиновницы
В «Единой России» обсудят новый порядок медосмотра для водителей
Другие материалы рубрики
Россия00:0121 ноября

«Эта война никому нахрен не была нужна»

Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
12:10Сегодня

Объявлена дата большой пресс-конференции Путина

11:36Сегодня

Роспотребнадзор отреагировал на «радиационный инцидент» в Южно-Китайском море

11:58Сегодня

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Россия00:0619 ноября
Аня Ольшевская

«Разве бывает, что ничего не болит?»

Этой девочке надо вернуть нормальную жизнь. Нужна ваша помощь
11:35Сегодня

Семьи погибших от домашнего насилия спросили о профпригодности замглавы Минюста

11:50Сегодня

Подчиненные вступились за уволенного из-за правил медосмотра водителей врача

11:03Сегодня

Российской многодетной семье отказали в пособии из-за лишних 14 рублей дохода

Россия00:0218 ноября

«Ощущение тоски, плаксивости и гнева»

Тысячи россиянок страдают от послеродовой депрессии. Почему она смертельно опасна
10:19Сегодня

Питерские школьники поддержали уволенную за посты про секс и выпивку учительницу

09:55Сегодня

Россиянка выбросила младенца с восьмого этажа

09:51Сегодня

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Россия
Объявлена дата большой пресс-конференции Путина
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Роспотребнадзор отреагировал на «радиационный инцидент» в Южно-Китайском море
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Семьи погибших от домашнего насилия спросили о профпригодности замглавы Минюста
Все материалы
Мир
Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
В расследовании «российского дела» Трампа обнаружили подлог
Пошли стеной
 
Флот США у китайских берегов разгневал Китай
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
Трамп захотел продолжения импичмента
Все материалы
Бывший СССР
Депутата-насильника исключат из фракции «Слуги народа»
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
На Украине предложили лишить безработных права голоса
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
На Украине обвинили ФСБ в использовании «методов Джокера»
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Украина вошла в топ самых заминированных стран
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самым низким транспортным налогом
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Крупнейшего подрядчика «Газпрома» купил неизвестно кто
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Греф посчитал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Крупнейшая сделка в истории начала трещать по швам
Все материалы
Силовые структуры
В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Все материалы
Наука и техника
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
США назвали вызванную Россией «стратегическую уязвимость»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
В России подсчитали количество сломанных военных транспортников
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Раскрыта причина непобедимости рака
Все материалы
Спорт
Уволенный тренер «Тоттенхэма» оставил прощальное послание игрокам
Соня Хенье и Адольф Гитлер«Она была настоящей сукой!»
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
Вратарь в прыжке поймал шайбу и затмил коллегу-супергероя
Сборная России разгромила Сан-Марино
Отбор на Евро-2020 завершен. Кто сыграет на турнире?
Мэйуэзер вернется
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Все материалы
Культура
Старый комикс Marvel продали за 1,2 миллиона долларов
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Рэпер French Montana вызвал полицию и угодил в больницу
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Минкульт озаботился данными о просмотрах сериалов в интернете
Все материалы
Интернет и СМИ
Пару обвинили в пропаганде сексуального насилия из-за фотосессии перед родами
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Парень не учел слышимость в доме родителей и сгорел от стыда
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Появившийся на улице «динозавр» заставил прохожих бежать без оглядки
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях
Все материалы
Ценности
«Британская Кардашьян» вышла на прогулку в купальнике в холод
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Тимошенко вернула на голову «бублик» спустя пять лет
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
На обложку Vogue попала представительница «третьего пола»
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Меган Маркл снова уличили в ношении дешевых украшений
Все материалы
Путешествия
Стало известно о возможном появлении нового способа добраться в Крым
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Пассажирский самолет аварийно приземлился в московском аэропорту
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Аварийная посадка самолета с горящим двигателем попала на видео
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
На Украине аварийно сел лайнер «Турецких авиалиний»
Все материалы
Из жизни
Железный прут пронзил строителя от таза до сердца
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Пациенту пересадили зараженный орган и погубили его
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Трехлетний мальчик упал в котел с супом и умер
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Мачеха показала детям грудь и попала под суд
Все материалы
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Volkswagen Jetta
Мечта таксиста или тизер восьмого Гольфа?
Команда Red Bull провела пит-стоп болида Формулы-1 в невесомости
Представлен первый электрический Lexus
Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль
Все материалы
Дом
Главу подмосковного Чехова уличили в краже недвижимости
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
В Москве резко выросло число «обреченных» квартир в продаже
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Привыкших к роскоши москвичей вынудят раскошелиться
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Подсчитаны траты россиян на домашних животных
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
Кузбасс отстроит дороги за пять миллиардов рублей
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы