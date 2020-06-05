В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Министерство здравоохранения России решило изменить правила медосвидетельствования для водителей. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных актов.

Согласно новому проекту, теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медицинской справки нужно будет только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания. Для определения уровня употребления алкоголя будут использоваться лабораторные исследования крови и мочи.

В конце ноября прошлого года Минздрав намеревался внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем исследований. Предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз. Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Позднее президент России Владимир Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей. Он согласился с необходимостью дополнительных обследований, связанных с употреблением наркотиков, но призвал с умом подходить к утверждению конкретных методов.

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