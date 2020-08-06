Раскрыто содержание беседы главы штаба Тихановской с силовиками

Раскрыто содержание беседы главы штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марии Мороз с сотрудниками силовых структур. Подробности приводит TUT.by.

По словам Мороз, в отделение ее доставили люди, которые представились сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью. Они предупредили ее об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий». Речь шла не только о митинге, запланированном на 6 августа, но и вообще обо всех мероприятиях штаба.

Ранее сообщалось, что Мороз была задержана в Минске группой людей, представившихся сотрудниками МВД, после подачи документов на визу в литовском посольстве. Позже выяснилось, что ее отпустили после разъяснительной беседы.

Митинг, о котором упоминала Мороз, в итоге был отменен по инициативе штаба Тихановской.