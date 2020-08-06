Главу предвыборного штаба соперницы Лукашенко задержали

Правоохранители задержали в Минске главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Мороз была задержана в Минске людьми, представившимися сотрудниками МВД после подачи документов на визу в литовском посольстве. Неизвестно, предъявляют ли ей какие-то обвинения.

Правоохранительные органы подтвердили факт задержания Мороз, однако заявили, что ее могли доставить в отделение для установления личности или выяснения каких-то других обстоятельств.

Избирательный штаб Тихановской продолжает свою работу.

Светлана Тихановская — жена популярного белорусского блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться на выборах, но был арестован. Ее избирательную кампанию поддерживают жена основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероника и руководитель штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова. Цепкало бежал из страны от политических преследований, Бабарико находится в СИЗО.