Американский журналист рассказал об опасности российской пропаганды

Госдепартамент США видит опасность в российской пропаганде, направленной против американского государства. Об этом рассказал американский журналист Майкл Бом в эфире радио «Говорит Москва».

Особое внимание он уделил предполагаемому распространению ложной информации. «Есть опасения, что США нападут на Россию, отправят биологическое оружие из грузинских биолабораторий, ядовитых насекомых и так далее. По всему миру на других языках это разжигает антиамериканизм против США. Это беспокоит Госдеп», — приводит радиостанция его слова.

Журналист уточнил, что мнение россиян по вопросам, связанным с США, не так важно, как то, что российская пропаганда выходит за границы РФ и находит поддержку со стороны иностранных СМИ, в том числе американских. Так, телеканал Fox News, по его мнению, во многом вторит мнениям российских медиа, вещающих на английском языке.

Ранее Госдеп США опубликовал доклад, в котором власти Соединенных Штатов описывают то, как Россия создает ложную информацию. Согласно документу, для пропаганды в России используются СМИ с государственным финансированием. Так, в качестве примеров дезинформации приводятся заголовки из таких изданий и телеканалов, как Sputnik, РИА Новости, RT, Первый канал, «Россия 24». По мнению США, в качестве основ системы пропаганды Москва использует глобальное вещание, а также социальные сети.