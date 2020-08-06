Россия массированно ударила «Искандерами»

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области отработано нанесение массированного ракетного удара комплексами «Искандер». Соответствующее видео на YouTube опубликовало Минобороны России.

В подписи к ролику отмечается, что пуски выполнены «по критически важным объектам условного противника» при огневой поддержке реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Для наведения «Искандеров» использовались данные, получаемые в режиме реального времени от беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В январе блог bmpd в LiveJournal сообщил, что упавшая в том же месяце в Казахстане ракета вероятнее всего принадлежат комплексу «Искандер». Там же отмечалось, что ракета могла запускаться с 4-го Государственного центрального межвидового полигона России (Капустин Яр), а «фактическая дистанция пуска, видимо, уверенно превышала 650 километров», что, вероятно, оказалось предельной дальностью баллистических ракет данного комплекса, «де факто превышающей официально заявленную дальность 500 километров».