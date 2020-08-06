В Москве прокомментировали планы Минска выдать Киеву задержанных россиян

Недопустимо рассматривать вопрос о выдаче Киеву задержанных под Минском россиян без участия МИД России. Так планы белорусской стороны прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости в четверг, 6 августа.

«Надеемся, что Минск изменит стратегическую линию», — сказала она.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил о намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко выдать задержанных россиян, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, России и Украине. По словам журналиста, украинский президент якобы просил белорусского коллегу выдать участников боевых действий на юго-востоке Украины.