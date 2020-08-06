Отсидевшего 26 лет за убийство детей мужчину оправдали

Суд в Китае признал невиновным местного жителя, который провел 26 лет за решеткой после того, как был осужден за убийство двух мальчиков. Об этом сообщает издание Global Times.

53-летний Чжан Юйхуань был оправдан и освобожден из тюрьмы 4 августа после того, как Верховный народный суд провинции Цзянси признал его невиновным на основании отсутствия достаточных доказательств. Согласно отчету, два мальчика были обнаружены мертвыми в октябре 1993 года. По подозрению в их убийстве заподозрили их соседа Чжана Юйхуаня. Мужчина был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.

Вскоре он подал аппеляцию, утверждая, что не убивал детей, а в совершении преступления сознался под пытками полицейских. Суд назначил повторное разбирательство, но оно состоялось только в ноябре 2001 года. Первоначальное решение осталось без изменения, а более поздняя апелляция была отклонена.

Все эти годы родственники осужденного настаивали на его невиновности. Они направляли письма во все суды и государственные органы. И лишь в марте 2019 года Верховный суд провинции Цзянси возобновил рассмотрение дела. 4 августа 2020 года он был оправдан ввиду отсутствия прямых доказательств его вины. Теперь Чжай Юйхуань может ходатайствовать о компенсации от государства.

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